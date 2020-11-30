Житель Краснослободска жестоко избил знакомого

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который жестоко избил своего знакомого.

На минувших выходных в доме 59-летнего жителя деревни Литва Краснослободского района распивала спиртные напитки компания из пяти человек. В ходе попойки 28-летний житель Краснослободска обиделся на собутыльника 53-летнего возраста, который нелицеприятно высказался в его адрес. Парень ударил оппонента кулаком по голове, вследствие чего последний упал на пол. Затем житель Краснослободска ещё несколько раз ударил пострадавшего ногами. Другие участники застолья остановили парня.

Пострадавший был госпитализирован. Медики диагностировали у мужчины травмы головы и грудной клетки, а также переломы ребер.

Житель Краснослободска свою вину не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф