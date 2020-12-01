В Мордовии пропал без вести житель Ардатовского района

В Мордовии сотрудниками правоохранительных органов разыскивается пропавший без вести житель Ардатовского района.

Рябов Алексей Викторович 1978 года рождения, являющийся жителем посёлка Тургенево указанного района, утром 21 ноября текущего года ушел из своего дома и до сих пор не вернулся обратно.

Известно, что мужчина был одет в куртку сине-черного цвета, шапку черного цвета, брюки того же цвета, кроссовки летние с белой подошвой и кофту темно-зеленого цвета.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о местонахождении разыскиваемого гражданина, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 89875737013 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф