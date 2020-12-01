Народные приметы на 2 декабря подскажут, будет ли зима холодной и затяжной

Народные приметы на 2 декабря помогут определить, будет ли текущая зима холодной и затяжной.
Несколько столетий назад люди верили в истинность поверья метеорологической направленности, согласно которому зима будет холодной и затяжной в том случае, если во второй день декабря имеют место сильные порывы ветра, а также наблюдается выпадение осадков в виде снега.
Если 2 декабря ветер измени свое направление, следует готовиться к скорому ухудшению метеорологической обстановки.
Ясное небо во второй день зимы предвещает морозы, а пасмурная погода сигнализирует о приближающемся потеплении.