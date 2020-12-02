В Саранске горела квартира

В Саранске произошло возгорание в квартире.

Днём 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Солнечной. В одной из квартир жилого дома №9/1 вспыхнул огонь.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил квартиру на общей площади, составляющей 35 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru