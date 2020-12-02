В Саранске горела квартира

В Саранске произошло возгорание в квартире.
Днём 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Солнечной. В одной из квартир жилого дома №9/1 вспыхнул огонь.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил квартиру на общей площади, составляющей 35 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru