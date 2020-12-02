В Саранске горел гараж

В Саранске произошло возгорание гаража.

Вечером 1 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории посёлка Луховка. На улице Октябрьской загорелся гараж.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя повредило внутреннюю отделку гаража на общей площади, составляющей 15 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают, по какой причине произошел пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru