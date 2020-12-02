Народные приметы на 3 декабря подскажут, установится ли ясная погода

Народные приметы на 3 декабря помогут определить, установится ли в ближайшее время ясная погода.

Несколько столетий назад люди твердо верили, что в том случае, если в третий день первого месяца зимы наблюдается выпадение осадков в виде снега, но при этом отсутствует ветер, на протяжении нескольких ближайших дней будет иметь место солнечная погода.

Также несколько столетий назад в народной среде сформировалось поверье метеорологической направленности, согласно которому снег в третий день зимы предвещает, что 3 июля будет идти дождь.

Если же 3 декабря запел снегирь, а сорока спряталась под крышу, народные приметы советуют готовиться к вьюге.