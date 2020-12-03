Народные приметы на 4 декабря подскажут, будет ли зима морозной и снежной

Народные приметы на 4 декабря помогут определить, будет ли текущая зима морозной и снежной.

В былые времена, когда прогноз погоды не существовал даже в виде сугубо теоретического понятия, люди не сомневались в истинности и достоверности поверья метеорологического характера, согласно которому в том случае, если в четвертый день декабря, выпали обильные осадки в виде снега, начинающаяся зима будет отличаться частыми снегопадами и сильными морозами.

Кроме того, несколько столетий назад существовала примета о том, что снег выпавший в четвертый день зимы, пролежит до весны.

Пасмурную и теплую погода 4 декабря народные поверья называют предвестником плохого урожая в следующем году.