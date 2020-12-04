В Ардатовском районе горели автомобиль и гараж

В Ардатовском районе произошло возгорание гаража.

Указанное происшествие произошло днём 3 декабря в селе Редкодубье. На улице Октябрьской загорелся гараж, внутри которого находился автомобиль.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил внутреннюю отделку гаража на площади 20 квадратных метров и транспортное средство на площади 4,5 квадратных метра.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru