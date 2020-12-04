Народные приметы на 5 декабря подскажут, будет ли зима долгой

Народные приметы на 5 декабря помогут определить, как долго продержится зимняя погода.

Несколько столетий назад из поверий, распространяющихся в народной среде в качестве единственных правил составления предварительного прогноза погоды, была сформулирована примета метеорологического характера, согласно которой теплая погода в пятый день декабря свидетельствует о том, что текущая зима будет долго длиться, а также будет отличаться частыми осадками в виде снега.

Если же в этот день в проруби вода перетекает на лёд, народные приметы советуют готовиться к тому, что скоро наступит оттепель.

Также в былые времена люди верили, что волки, вышедшие из леса в первые дни декабря, предвещают суровую зиму.