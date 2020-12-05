Народные приметы на 6 декабря подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 6 декабря помогут определить, следует ли начинать готовиться к тому, что в ближайшее время существенно похолодает.

В былые времена, когда любые попытки предсказать изменения погодной ситуации имели предварительный и в определенном смысле условный характер, существовало поверье, согласно которому низкие облака в шестой день первого месяца зимы следует воспринимать в качестве сигнала о скором похолодании. Сильные морозы в этот день могут предвещать розовые и тусклые кольца возле Луны.

Если 6 декабря имеет место пасмурная погода, народные приметы советуют готовиться к вполне вероятному урагану.

Если же вечером шестого дня зимы наблюдается яркий закат, в ближайшее время будет иметь место ясная погода.