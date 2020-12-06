Народные приметы на 7 декабря подскажут, будет ли зима морозной

Народные приметы на 7 декабря помогут определить, будет ли текущая зима отличаться сильными морозами.

Несколько столетий назад в народной среде было сформировано поверье метеорологической направленности, согласно которому, ясная погода в седьмой день декабря является предвестником того, что на протяжении текущей зимы всегда будут иметь место весьма сильные морозы.

В том случае, если в этот день наблюдается высокая температура воздуха, морозы ударят не раньше 17 декабря.

Также несколько веков назад люди твердо верили в правдивость приметы о том, что маленькие звезды в седьмой день зимы сигнализируют о том, что уже совсем скоро будет иметь место снегопад.