В Торбеево горел автомобиль

В Торбеево произошло возгорание автомобиля.
Днём 6 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Весенней. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №7 горит автомобиль марки «Шевроле-Нива». Огонь повредил транспортное средство на площади, составляющей 1 квадратный метр.
По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru