Народные приметы на 8 декабря подскажут, будет ли предстоящее лето дождливым

Народные приметы на 8 декабря помогут определить, будет ли следующее лето отличаться частым выпадением осадков в виде дождя.

Несколько столетий назад люди доверяли поверью метеорологического характера, которое гласит, что в том случае, если в восьмой день первого месяца зимы наблюдается выпадение снега, предстоящее лето будет отличаться частыми дождями.

Крестьяне, которым выпало жить в былые времена, радовались снежным бурям 8 декабря. Это обусловлено тем, что они воспринимали данные погодные условия в качестве предвестия о хорошем урожае в следующем году.

Если же 8 декабря на льду имеется вода, в скором времени наступит потепление, которое будет сопровождаться дождями.