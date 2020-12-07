Мордовия: «Ростелеком» установил тепловизор на выставке-дегустации продуктов питания

«Ростелеком» смонтировал тепловизионный комплекс на выставке-дегустации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Мордовия. Тепловизор обеспечил бесконтактный мониторинг температуры более 200 участников мероприятия и контроль масочного режима.

Владимир Сидоров, министр сельского хозяйства Республики Мордовия:

«Проведение выставки в офлайн-формате стало возможным благодаря соблюдению санитарно-эпидемиологических норм, соблюдать которые помог “Ростелеком”. Тепловизионная система оператора осуществляла температурный контроль и проверяла наличие масок на посетителях. Принятые меры позволили минимизировать риски распространения инфекции».





Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Тепловизионный контроль может стать частью системы доступа на предприятия, в социальные учреждения, ведомства и на массовые мероприятия. Высокоточный стационарный комплекс автоматически определяет температуру тела человека, при этом за минуту он способен отсканировать в потоке от 80 до 400 человек. Полученные данные выводятся на монитор. При выявлении человека с повышенной температурой или без маски система подает световой сигнал и включает звуковое оповещение».

Аппараты обеспечивают точность измерения c погрешностью до 0,3 ºС и быстрый скрининг на дистанции от 1,5 до 2,5 м. Контролировать работу тепловизора возможно с компьютера, ноутбука или смартфона, подключенных к интернету. Информация хранится на облачной платформе оператора. Пользователи системы могут анализировать данные и оперативно реагировать на изменения эпидемиологической обстановки.

Подробную информацию об услуге можно получить по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000 или на сайте «Ростелекома».