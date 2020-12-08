Народные приметы на 9 декабря подскажут, следует ли готовиться к похолоданию

Народные приметы на 9 декабря помогут установить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время усилятся морозы.

Несколько веков назад люди, которые на постоянной основе следили за особенностями и закономерностями изменения метеорологической обстановки, сформулировали поверье, гласящее, что морозная погода в девятый день декабря сигнализирует о том, что зима будет суровой, а уже в ближайшее время сильно похолодает.

Также в былые времена считалось, что в том случае, если до 9 декабря выпало много снега, начало мая будет солнечным и теплым.

Кроме того, поверья гласят, что наличие инея в девятый день зимы следует воспринимать в качестве сигнала о хорошем урожае в следующем году.