Народные приметы на 10 декабря подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 10 декабря помогут установить, имеются ли в окружающей среде признаки скорого потепления.

Несколько веков назад в народной среде было принято воспринимать в качестве справедливой и достоверной метеорологическую примету о том, что шумящий лес в десятый день первого месяца зимы является сигналом о скором повышении температуры воздуха.

Если же вечером 10 декабря имеет место заря багряного окраса, народные поверья советуют готовиться к тому, что в ближайшие дни будут наблюдаться сильные порывы ветра.

Кроме того, в былые времена люди верили, что хороший улов щуки в начале декабря предвещает дождливый апрель.