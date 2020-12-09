Российский Siemens: Ростех создает суперхолдинг по электронике, который возглавит Сергей Сахненко

Ростех в настоящее время занимается деятельностью, связанной с модернизацией Радиоэлектронного комплекса (РЭК). На его базе госкорпорация занимается созданием национального вендора полного цикла в области радиоэлектроники. В конечном итоге он будет представляет собой единое объедение компетенций по дизайну, производству, продажам и сервисному обслуживанию выпускаемой продукции. Многие сейчас задаются вопросом о том, сможет суперхолдинг стать российским аналогом немецкого Siemens. На этот вопрос ответила «Лента.ру».

Головной структурой суперхолдинга станет «Объединенная приборостроительная корпорация». Свою деятельность вендор будет осуществлять под брендом «Росэлектроника». Формирование суперхолдинга представляет собой необходимую меру с точки зрения принципов ведения производственной кооперации производственных площадок в целях налаживания совместной деятельности, направленной на разработку продуктов и комплексных решений на данной платформе. Кроме того, на базе нового холдинга создается единое окно, предназначенное для реализации процессов интеграции и реализации данной продукции. С этой целью в состав холдинга войдет Национальный Центр Информатизации (НЦИ), являющийся интегратором комплексных высокотехнологичных решений РЭК Ростеха.

В рамках создаваемого вендора будет скооперирована деятельность 124 предприятий, входящих в радиоэлектронный комплекс Ростеха. Кроме того, будет разработана универсальная для данных площадок концепция единого развития, учитывающая долгосрочную перспективу функционирования. Упомянутые предприятия занимаются разработкой продуктов для различных сфер. В данном случае речь идет о создании систем связи, вычислительного оборудования, средств, предназначенных для обеспечения безопасного хранения информации, оборудования, необходимого для медицинской отрасли, инновационных материалов и т.д.

Генеральным директором нового вендора является Сергей Сахненко, которые работает в структурах Ростеха с 2016 года. Изначально его обязанности заключались в курировании активов Радиоэлектронного комплекса. Профессиональные компетенции предусматривали решение вопросов, касающихся осуществления процессов трансформации и стратегии развития РЭК. Была поставлена задача увеличения доли гражданской выручки до 60% к 2025 году. В 2017 году господин Сахненко стал главой концерна «Автоматика», а после перехода Сергея Куликова (занимающего в настоящее время должность главы Роснано) в Коллегию ВПК в 2018 году стал работать на посту индустриального директора РЭК.

Сергей Сахненко в последние четыре года проявил себя талантливым руководителем. Главными его заслугами являются увеличение показателей увеличить объемов экспорта и успешная реализация ряда комплексных проектов на гражданских рынках. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Источники «Ленты.ру», так или иначе вовлеченные в деятельность Минпромторг или же осведомленные о ней, называют господина Сахненко одним из наиболее последовательных и четких руководителей в мфере электронной промышленности. Один из них, утверждает, что на базе глобального вендора Сергей Сахненко сможет создать российский Siemens. По словам Сергея Чемезова, формирование холдинга должно завершиться в первом квартале следующего года.

Радиоэлектронный комплекс является одним из основных драйверов роста выручки госкорпорации, в том числе по производству гражданской продукции. Об этом рассказал Сергей Сахненко. Также он отметил, что в настоящее время приоритетным направлением деятельности является выпуск такой линейки продукции, которая была бы нужной максимальному количеству потребителей из разных рыночных категорий. Определенные результаты достигнуты. Уже сегодня продукция используется при реализации крупных инфраструктурных проектов, таких как Цифровой регион, «Безопасный город», Северный морской путь, а также в проектах цифровой трансформации ряда отраслей. В настоящее время выручка от участия в данных проектах превышает 30 миллиардов рублей.

Радиоэлектронный комплекс также принимает активное участие в деле реализации национальных проектов. В прошлом году вследствие осуществления деятельности в данном направлении была получена выручка в размере 13,3 млрд рублей.

Радиоэлектронный комплекс представляет собой трех кластеров Ростеха. Объединение организаций корпорации в комплексы стало первым шагом в деле реализации новой стратегии развития Ростеха до 2025 года. Теперь комплексы представляют особую форму управления, функционирование которой зиждется на принципах, позволяющих максимально эффективно решать вопросы, касающиеся налаживания сотрудничества между холдинга.

Госкорпорация является ключевым поставщиком технологий «Умного города», работает в сфере внедрения цифровых технологий в процесс государственного управления, занимается разработкой стратегий развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.

Ростех в настоящее время имеет статус партнера ведущих мировых производителей. Имеет место сотрудничество с такими крупными компаниями, как Boeing, Airbus, и др.

Радиоэлектронный комплекс работает не только с госсектором, но также занимается выпуском линейки продукции для массового рынка и корпоративных заказчиков.

В сентябре нынешнего предприятия РЭК запустили производство линейки компактных обеззараживающих гаджетов. Основной элемент новых рециркуляторов представляет собой ультрафиолетовые диоды, которые также оказывают бактерицидное воздействие. Больше нет надобности применят ртутную колбу. Благодаря этому прибор можно назвать безопасным, а также устойчивым к внешним воздействиям механического характера.

Также было запущено первое в России производство интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Аппаратура сохраняет информацию в реальном времени, а также сигнализирует о потерях и следит за качеством коммунальных ресурсов.

Радиоэлектронный комплекс производит комплексную многоступенчатую систему газовой безопасности для жилых помещений. Данная система представляет собой абсолютную гарантию безопасности объекта, поскольку обеспечивает автоматическое прекращение подачи газа в случае обнаружения утечки.

«Росэлектроника» совместно с рязанским «Инженерно-производственным объединением» (ИПРО) выпускают оборудование «Умный дом». В данном случае обеспечивается постоянный контроль за различными аварийными ситуациями в доме или квартире с помощью мобильного телефона.

Также предприятия РЭК занимаются реализацией проектов в интересах корпоративных заказчиков. В интересах РЖД предприятия холдинга разработали оборудование DMR, позволяющее обеспечить стабильную связь на всем пути следования состава. Помимо этого, были разработаны цифровые термостойкие системы видеонаблюдения для предприятий металлургической, нефтегазовой и стекольной промышленности. Оборудование выдерживает режимы работы при температуре до 1600 градусов Цельсия.