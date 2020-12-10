Народные приметы на 11 декабря подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 11 декабря помогут определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшие дни существенно похолодает.

В былые времена люди, которые узнавали прогноз погоды не от синоптиков, а составляли его на основе поверий, верили, что резкое потепление в одиннадцатый день первого месяца зимы предвещает скорое похолодание.

Если же 11 декабря имеет место холодная и сухая погода, народные приметы советуют готовиться к тому, что грядущим летом будут наблюдаться жара и засуха.

Также в былые времена существовало поверье о том, что кружащие в небе вороны 11 декабря сигнализируют о скором снегопаде.