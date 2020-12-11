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Народные приметы на 12 декабря подскажут, какая погода продержится до конца месяца

Народные приметы на 12 декабря подскажут, какая погода продержится до конца месяца

Народные приметы на 12 декабря помогут определить, какая погодная обстановка продержится до конца первого месяца зимы.

Несколько столетий назад людьми была обнаружена достоверность поверья метеорологической направленности, гласящего о том, что ясное и чистое небо в двенадцатый день первого месяца зимы свидетельствует о том, что аналогичная погода будет иметь место до конца декабря.   

Также в былые времена считалось, что выпадение осадков виде снега 12 декабря предвещает регулярные метели на протяжении ближайшей недели.

Если же до 12 декабря так и не выпал снег, зима будет отличаться аномально высокой для данного периода температурой воздуха и отсутствием снежного покрова.  