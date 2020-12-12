Народные приметы на 13 декабря подскажут, следует ли готовиться к стуже

Народные приметы на 13 декабря помогут установить, имеются ли предвестники стужи и сильного мороза.

Для того, чтобы составить предварительный прогноз погоды, люди, которые жили несколько столетий назад, в тринадцатый день первого месяца зимы делали прорубь и прислушивались к воде. В былые времена в народной среде было принято считать, что бурлящая вода сигнализирует о скором похолодании, а также приближении стужи и вьюги. Если же имеет место тихий шум, можно рассчитывать на мягкую зиму.

Кроме того, в былые времена люди верили, что снег, который выпал 13 декабря, может пролежать до апреля.

Кошка, активно умывающаяся в этот день, народными приметами называется предвестником того, что в ближайшее время установится холодная и солнечная погода.