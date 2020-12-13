Народные приметы на 14 декабря подскажут, грядет ли похолодание

Народные приметы на 14 декабря помогут определить, следует ли готовиться к наступления сильного похолодания в ближайшие дни.

Несколько столетий назад, когда прогноз погоды представлял собой исключительно свод поверий метеорологической направленности, точность которых может быть лишь предварительной, люди верили в то, что наличие северного ветра в четырнадцатый день первого месяца зимы предвещает скорое существенное похолодание.

Если же в этот день на небе переливаются звезды, те правила, которые были сформированы в народной среде несколько веков назад, советуют начать подготовку к обильному выпадению осадков в виде снега.

Также в былые времена считалось, что в том, случае, если 14 декабря слышен глухой собачий лай, скоро будет наблюдаться снегопад.