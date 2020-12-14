Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая погода продержится до февраля

Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая метеорологическая обстановка будет иметь место до февраля.

Несколько столетий назад в народной среде доверительным отношением пользовалось поверье метеорологической направленности, согласно которому выпадение осадков в виде дождя в пятнадцатый день первого месяца зимы предвещает постоянное ненастье до февраля.

Если же в этот день Луна находится в тумане, народные приметы советуют готовиться к метели.

В том случае, если 15 декабря на небе наблюдаются яркие звезды, в ближайшие дни ударят сильные морозы.

Морозные узоры на окнах в этот день сигнализируют о пышном цветении растений предстоящей весной.