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Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая погода продержится до февраля

Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая погода продержится до февраля

Народные приметы на 15 декабря подскажут, какая метеорологическая обстановка будет иметь место до февраля.

Несколько столетий назад в народной среде доверительным отношением пользовалось поверье метеорологической направленности, согласно которому выпадение осадков в виде дождя в пятнадцатый день первого месяца зимы предвещает постоянное ненастье до февраля.

Если же в этот день Луна находится в тумане, народные приметы советуют готовиться к метели.

В том случае, если 15 декабря на небе наблюдаются яркие звезды, в ближайшие дни ударят сильные морозы.

Морозные узоры на окнах в этот день сигнализируют о пышном цветении растений предстоящей весной.   