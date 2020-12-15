Мордовия: здоровье сельских школьников под контролем тепловизора от «Ростелекома»

«Ростелеком» установил тепловизионный комплекс в Старошайговской начальной общеобразовательной школе № 1. Тепловизор бесконтактно измеряет у преподавателей и учеников температуру, обеспечивает контроль масочного режима и тем самым снижает риск распространения инфекций в учебном заведении.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Тепловизионные комплексы от “Ростелекома” показали свою эффективность в организациях с большим потоком людей. Высокоточное оборудование способно за минуту отсканировать в толпе сотни человек и позволяет избежать скопления на проходных. Интерес к системе проявляют и образовательные учреждения. Сельская школа стала первым учебным заведением в регионе, где мы установили тепловизор. Теперь здоровье учеников и педагогов будет под контролем при любой эпидемиологической обстановке в регионе».

Если система фиксирует человека с повышенной температурой или без маски, подается световой сигнал и включается звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает надеть средство индивидуальной защиты, при подозрении на заболевание – повторно пройти тепловизионный пункт.

Галина Венчакова, директор Старошайговской начальной общеобразовательной школы № 1:

«В нашей школе учатся более 300 детей. Поток большой, но благодаря тепловизору от “Ростелекома” сократилось время прохождения в здание и нет скопления учеников на входе. Заболевшие ребята не подвергают опасности окружающих, значит, нет необходимости переводить классы на дистанционное обучение».

Тепловизоры обеспечивают высокую (c погрешностью до 0,5 ºС) точность измерения и быстрый скрининг. Система работает на дистанции от 1,5 до 2,5 м.

Подробную информацию об услуге можно получить по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000 или на сайте «Ростелекома».