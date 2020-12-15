В Большеберезниковском районе горела котельная

В Большеберезниковском районе произошло возгорание котельной.

Происшествие произошло поздним вечером 14 декабря в селе Пермиси. На улице Московской загорелась котельная, представляющая собой пристрой к зданию церкви. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 9 квадратных метров.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Специалисты устанавливают, что стало причиной возгорания котельной.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru