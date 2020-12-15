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Народные приметы на 16 декабря подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 16 декабря подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 16 декабря помогут определить, имеют ли место предвестия скорого ухудшения метеорологической обстановки.

Несколько столетий назад в народной среде было сформировано своего рода правило метеорологического характера, согласно которому мигающие звезды на небе, наблюдающиеся в шестнадцатый день первого месяца зимы, сигнализируют о скором ухудшении метеорологической ситуации в виде вьюги и стужи.

Также несколько веков назад люди верили, что активное чириканье снегирей 16 декабря является сигналом о скором потеплении.

Если же в этот день имеет место выпадение осадков в виде снега при температуре воздуха выше нуля, в следующем году будет плохой урожай.   