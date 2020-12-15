Народные приметы на 16 декабря подскажут, ухудшится ли погода

Народные приметы на 16 декабря помогут определить, имеют ли место предвестия скорого ухудшения метеорологической обстановки.

Несколько столетий назад в народной среде было сформировано своего рода правило метеорологического характера, согласно которому мигающие звезды на небе, наблюдающиеся в шестнадцатый день первого месяца зимы, сигнализируют о скором ухудшении метеорологической ситуации в виде вьюги и стужи.

Также несколько веков назад люди верили, что активное чириканье снегирей 16 декабря является сигналом о скором потеплении.

Если же в этот день имеет место выпадение осадков в виде снега при температуре воздуха выше нуля, в следующем году будет плохой урожай.