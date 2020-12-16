Игровой автомат Victoria Wild на портале vse-casino.azurewebsites.net

Слот Victoria Wild (Виктория Вайлд) был выпущен компанией TrueLab Games в 2019 году. Игровой аппарат имеет красочное оформление и адаптивный дизайн, который самостоятельно подстраивается под необходимое разрешение экрана, что позволяет с комфортом играть на ПК, смартфонах и планшетах. Играть в слот Victoria Wild на сайтах из рейтинга https://vse-casino.azurewebsites.net/ можно полностью бесплатно, используя возможности демонстрационного режима. Также есть возможность испытать удачу в ставках на реальные деньги, внося средства на депозит и заказывая вывод на банковские карты или кошельки электронных платежных систем. Кроме того, все игроки получают дополнительные бонусы и подарки от администрации, возврат средств через кешбек, возможность принимать участие в акциях и турнирах и многое другое.

Описание слота и игрового процесса

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Игровой аппарат Виктория Вайлд предлагает совершить увлекательное путешествие и отыскать сокровища древнего замка. Отважная девушка Виктория, которая является главной героиней игры, отравляется в путь на мощном мотоцикле. Сокровища спрятаны в оазисе посреди пустыни, а вам нужно отыскать путь к ним. На игровых карточках, которые появляются на барабане, изображен сам мотоцикл, оружие, окружающие пейзажи и вожделенный оазис. Посмотреть все возможные комбинации, выигрыши которые они дают, а также другую полезную информацию, можно в таблице выплат (Pay Table), которая встроена в автомат и выводится на экран нажатием справочной кнопки. Есть в игре дикий символ (WILD), который заменяет любые другие карточки таким образом, чтобы получались комбинации с максимальным размером выигрыша. А также скаттеры, дающие право на бесплатные вращения (фриспины), которые совершаются по текущей ставке с дополнительным множителем. Для запуска бонусной игры должны выпасть минимум три скаттера, причем в независимости от линий выплат.

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Основные характеристики игры

Бренд производителя: TrueLab Games;

Дата выхода игры на рынок: 18.12.2019;

Количество игровых баранов: 5 шт.;

Строк: 3 шт.;

Коэффициент возврата (RTP): 96.38%;

Линий, по которым рассчитываются выплаты: 25;

Показатель волатильности: Высокая;

Максимально возможный выигрыш: 25 тыс. монет;

Итоги

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