В Атяшевском районе в результате пожара погиб мужчина

В Атящевском районе произошел пожар, в результате которого погиб мужчина.

Поздним вечером 15 декабря на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Дюрки. На улице Ленина загорелся частный жилой дом №37.

Компания находившихся неподалеку парней, обнаружив возгорание, вызвала пожарных. Молодые люди стучали в окна, пытались докричаться до хозяев, но ответа так и не последовало. Войти внутрь помещения не было никакой возможности.

К моменту приезда пожарно-спасательных подразделений произошло обрушение кровли постройки. В коридоре пожарные обнаружили труп владельца жилья 1951 года рождения. Известно, что мужчина проживал один, вредных привычек не имел.

Пламя уничтожило жилой дом и расположенный поблизости сарай на общей площади, составляющей 84 квадратных метра.

В настоящее время причина пожара устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru