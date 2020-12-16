Народные приметы на 17 декабря подскажут, установится ли морозная погода

Народные приметы на 17 декабря помогут выявить в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время установится морозная погода.

Несколько столетий назад люди, наблюдавшие на постоянной основе за состоянием окружающей среды, сформулировали правило о том, что мороз, ударивший в семнадцатый день первого месяца зимы, предвещает аналогичную метеорологическую обстановку на протяжении ближайшего времени.

Пасмурная погода 17 декабря народными приметами трактуется в качестве сигнала о скорой оттепели.

Яркий закат, имеющий место в этот день, в былые времена люди называли предвестником ясной погоды.