Народные приметы на 18 декабря подскажут, грядет ли потепление

Народные приметы на 18 декабря помогут определить, имеются ли в окружающей среде признаки того, что в ближайшее время наступит потепление.

Несколько веков назад пользовалось доверием поверье метеорологического характера, гласящее, что в том случае, если в восемнадцатый день первого месяца зимы на замерзших окнах тает снег, в ближайшее время повысится температура воздуха.

Поющие 18 декабря снегири людьми, жившими несколько столетий назад, воспринимались своего рода сигнализаторами о том, что скоро будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

Если же 18 декабря огонь в печи имеет яркий красный цвет, народные поверья советуют готовиться к лютой стуже.