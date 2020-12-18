В Саранске мужчина принес в банк фальшивую денежную купюру

Недавно в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Саранску поступило сообщение от сотрудника финансово-кредитного учреждения о том, что при внесении денежных средств на расчетный счет клиент предъявил поддельную купюру номиналом 5 тыс. рублей.

Как пояснил 43-летний клиент упомянутого учреждения, фальшивую купюру ему одолжил знакомый.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

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Источник: 13.мвд.рф