Жителя Саранска осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 33-летний житель Саранска обманным путем завладел мобильным телефоном своей бывшей гражданской жены и посредством специального приложения перевел с её счета на свой 39 тыс. рублей.

Кроме того, ранее горожанин у этой же женщины на некоторое время попросил телефон в свое пользование и сдал его в комиссионный магазин. Вырученные деньги мужчина потратил на личные нужды.

Известно, что ранее житель Саранска четыре раза привлекался к уголовной ответственности.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф