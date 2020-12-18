Народные приметы на 19 декабря подскажут, какая погода будет в мае

Народные приметы на 19 декабря помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в середине мая.

Несколько столетий назад в народной среде в качестве достоверного и подтвержденного практическим путем воспринималось своего рода метеорологическое правило, гласящее о зависимости погоды, имеющей место в девятнадцатый день первого месяца зимы, и той, которая установится в середине мая. Это означает, что теплая погода 19 декабря предвещает комфортную в температурном плане середину последнего месяца весны, а сильные морозы в этот день сулят холода в разгар мая.

Также в былые времена люди говорили, что количество снега 19 декабря пропорционально количеству травы предстоящей весной.

Ясная погода, сопровождаемая морозами, в этот день сигнализирует об отличном урожае в следующем году.