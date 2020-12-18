Игровой автомат Multi Fruits Quattro. Обзор портала play-na-money.com

Игровой автомат Multi Fruits Quattro от разработчика Stakelogic являет собой слот на излюбленную многими игроками фруктовую тематику. На русский язык название переводится как мультифруктовая четверка. Здесь нет практически никаких бонусов и дополнительных уровней, но высокий, почти максимально возможный, коэффициент возврата и частота выпадения выигрышных комбинаций делает эти слоты одними из самых популярных в игровых клубах, лучшие из которых представлены в рейтинге https://play-na-money.com/cazino/. Также на портале play-na-money.com можно узнать последние новости, анонсы акций и турниов, получить промокоды и прочитать отзывы реальных игроков, поделиться своими собственными.

Описание и основные характеристики слота

Игровой аппарат отличается высоким качеством графики и предельно простыми правилами. Основные характеристики Multi Fruits Quattro таковы:

Производитель: Stakelogic;

Количество игровых барабанов: 5;

Линий, по которым идет расчет выплат: 243;

Коэффициент возврата (RTP): 96.65%;

Скаттер: присутствует;

Бесплатные спины: нет;

Дикий символ (WILD): нет.

Риск игра: присутствует;

Джек-пот: отсутствует;

Автомат имеет следующие игровые символы в виде изображений различных фруктов, которые остались неизменны со времен механических одноруких бандитов. Также в игре есть символ семерки и скаттер, в виде карточки с изображением бриллианта. Скаттер, в отличие от тех, что имеют другие игровые автоматы, не дает бесплатных вращений (фриспинов), а приносит фиксированный выигрыш. Также фиксированным является количество игровых лини, покоторым производится расчет выплат, — 243 шт. Игрок не может выбирать или изменять их количество. Единственной настройкой, которая доступна в этом слоте, является размер ставки. Описание всех игровых символов, а различных комбинаций с выплатами по ним, содержится в таблице выплат (Pay Table), которая вызывается нажатием кнопки справки в панели управления. Слот имеет адаптивный дизайн, играть в него можно как с компьютера, так смартфона или планшета.

Игра бесплатно и на деньги

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