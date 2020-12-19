В Саранске загорелся гараж

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание гаража.

Указанное происшествие произошло вечером 18 декабря в Пролетарском районе города. На территории гаражного общества «Силовик» загорелся гараж №109.

По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.

Пламя повредило гараж на площади, составляющей 27 квадратных метров.

В настоящее время специалисты устанавливают причину происшествия.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе на днях произошел пожар, который уничтожил баню.

Источник: 13.mchs.gov.ru