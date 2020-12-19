Народные приметы на 20 декабря подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 20 декабря помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

Несколько столетий назад, когда о прогнозе погоды не было и речи, а существовали лишь приметы, позволяющие предварительно определить будущие метеорологические изменения, люди доверяли поверью о том, что выпадение осадков в виде мокрого снега в двадцатый день первого месяца зимы является предвестником того, что грядущим летом будут очень часто идти дожди.

Если же 20 декабря идет обычный снег, народные поверья советуют готовиться к тому, что летом будет иметь место засуха.

Также ранее существовало поверье, согласно которому ясная погода в этот день предвещает, что в ближайшее время ударят сильные морозы.