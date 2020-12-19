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Народные приметы на 20 декабря подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 20 декабря подскажут, какая погода будет летом

Народные приметы на 20 декабря помогут установить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться на протяжении предстоящего лета.

Несколько столетий назад, когда о прогнозе погоды не было и речи, а существовали лишь приметы, позволяющие предварительно определить будущие метеорологические изменения, люди доверяли поверью о том, что выпадение осадков в виде мокрого снега в двадцатый день первого месяца зимы является предвестником того, что грядущим летом будут очень часто идти дожди.

Если же 20 декабря идет обычный снег, народные поверья советуют готовиться к тому, что летом будет иметь место засуха.

Также ранее существовало поверье, согласно которому ясная погода в этот день предвещает, что в ближайшее время ударят сильные морозы.  