Народные приметы на 21 декабря подскажут, какая погода продержится до конца зимы

Народные приметы на 21 декабря помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет доминирующей до конца зимы.

Несколько столетий назад было принято считать, что морозная погода и отсутствие осадков и сильного ветра в двадцать первый день декабря предвещают, что до конца зимы будет спокойная метеорологическая обстановка с характерными для зимы температурами и без ненастья в виде вьюг и масштабных снегопадов.

Если же 21 декабря наблюдаются обильные осадки в виде снега, народные приметы советуют готовиться к тому, что грядущее лето будет отличаться частыми дождями.

Прячущиеся под крышу птицы в этот день могут свидетельствовать о приближении метели.