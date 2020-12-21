Народные приметы на 22 декабря подскажут, какая погода будет в конце января

Народные приметы на 22 декабря помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет иметь место в конце января.

Несколько столетий назад теми, кто на постоянной основе наблюдал за изменения в окружающей среде, было установлено, что хорошая погода в двадцать второй день первого месяца зимы сигнализирует о том, что такая же метеорологическая обстановка будет характерна для последних дней первого месяца следующего года.

Если же деревья в этот день покрыты плотным слоем инея, это означает, что в последний день года установится пасмурная погода.

Обилие снега 22 декабря народные приметы называют предвестником того, что на протяжении грядущего лета будет наблюдаться преимущественно плохая погода.