ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в 1,5 раза

В ноябре ВТБ выдал населению 175 млрд рублей розничных кредитов, на 55% увеличив продажи по сравнению с ноябрем прошлого года. Всего за 11 месяцев 2020 г. объем выдачи кредитов физлицам ВТБ превысил 1,5 трлн рублей, рост по сравнению с январем-ноябрем прошлого года составил 15%.



«Четвертый квартал проходит для розничного бизнеса ВТБ «ударно» – несмотря на пандемию и сопутствующие ей ограничения, население демонстрирует традиционный пик потребительской активности. Рост выдач второй месяц подряд отмечен во всех сегментах – граждане стремятся до Нового года приобрести новую квартиру, машину и решить другие финансовые задачи. Для нас это означает и рост активной клиентской базы – на сегодняшний день мы обслуживаем более 14,1 млн розничных клиентов, за год благодаря внедрению новых продуктов и цифровизации бизнеса их число выросло на 1,1 млн человек», – комментирует предварительные итоги года заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.



Наибольший рост розничного бизнеса в ноябре отмечен в сегменте кредитов наличными. ВТБ выдал своим клиентам более 100 тысяч потребкредитов на 72 млрд рублей, что на 77% превышает результат за ноябрь прошлого года. При этом продажи выросли и к октябрю этого года – на 13%. Общий объем выданных кредитов наличными за 11 месяцев уже превысил 650 млрд рублей.



Рекордные продажи демонстрирует ипотека – выдачи жилищных кредитов ВТБ за 11 месяцев составили 824 млрд рублей (+40% к 11 месяцам прошлого года), приобрести новую квартиру смогли свыше 316 тысяч заемщиков. В ноябре клиенты оформили почти 94 млрд рублей ипотеки, что на 47% выше, чем в ноябре 2019 г.



Растет спрос и на автокредиты – за последний месяц клиенты ВТБ оформили свыше 10 тысяч займов на 9,4 млрд рублей, установив рекорд нынешнего года. По сравнению с ноябрем 2019 г. продажи выросли на 9%. Общий объем выданных кредитов на приобретение транспортного средства в этом году уже превысил 70 млрд рублей.