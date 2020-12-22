Народные приметы на 23 декабря подскажут, ударят ли сильные морозы

Народные приметы на 23 декабря помогут выявить признаки того, что в скором времени установится морозная погода, если таковые в окружающей среде имеются.

В былые времена люди верили в достоверность поверья метеорологической направленности, согласно которому ясная погода в двадцать третий день первого месяца зимы является предвестником того, что в ближайшее время ударят сильные морозы.

Если же 23 декабря мерцают звезды, народные приметы советуют готовиться к скорому приходу стужи.

Наличие чистых белых облаков в этот день приметами, дошедшими до наших дней из глубины столетий, трактуется в качестве сигнала о том, что в скором времени существенно снизится температура воздуха. Об этом же, как уже было упомянуто, сигнализирует и ясное небо.