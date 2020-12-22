Предположения о возможной скорой отставке главы Роспотребнадзора Анны Поповой спровоцировали суету Дмитрия Еделева и других желающих занять пост

Материал опубликован в газете "Наша версия", мы приводим его целиком.

Однако далеко не все из претендентов на гипотетическую пока вакансию соответствуют высоким профессиональным стандартам и обладают необходимыми знаниями и навыками для руководителя такого уровня. Нехватку профессионализма отдельным кандидатам заменяет неплохая PR-история.

Роспотребнадзор и пандемия

В середине декабря в ряде СМИ и авторитетных telegram-каналов прошла информация о том, что руководитель Роспотребнадзора – Федеральной службы РФ по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека может смениться уже в начале 2021 года.

Источники, в частности, отмечают, что к нынешнему главе Роспотребнадзора, 60-летней, достигшей пенсионного возраста Анне Поповой накопилось немало претензий. Особенно за время эпидемии COVID-19, которая была признана Россией в марте 2020 года. В частности, у ведомства были проблемы с ведением статистики по коронавирусу и постановкой задач в этой сфере.

Между тем, критика ведомства выглядит не совсем убедительно. Роль Роспотребнадзора в борьбе с коронавирусом чрезвычайно высока. И ведомство Поповой, надо отдать ему должное, довольно быстро приспособилось к уникальным условиям борьбы с эпидемией, и фактически стало штабом борьбы с COVID-19

Если у Роспотребнадзора весной-летом нынешнего года и были проблемы с ведением статистики по COVID-19, то они давно уже решены. К тому же сама статистика свидетельствует о роли ведомства. На сегодняшний день в России проведено более 84,9 млн исследований на коронавирус, зарегистрировано 2,8 млн случаев коронавирусной инфекции, выписано по выздоровлению более 2,2 млн человек.

С учетом сказанного, усилия различных политических сил и отдельных игроков подвергнуть критике работу г-жи Поповой и занять ее место, больше напоминает попытку присвоить себе лавры за относительно успешное противостояние эпидемии. Понятно, что абсолютной победы над вирусом здесь и сейчас быть не может, т.к. люди все-таки массово заболевают. Но и эпидемии чумы 21 века у нас не допустили. В некотором смысле это может расцениваться как победа. А у побед, как известно, всегда много отцов. А желающих быть творцами этой относительной победы еще больше.

Президент дал старт кампании?

В ходе ежегодной пресс-конференции 17 декабря президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформировать и совершенствовать санитарно-эпидемиологическую службу. По его словам, такая программа фактически разработана, однако ее нужно реализовывать.

Сразу же после этого источники сообщили, что занять место главы Роспотребнадзора Анны Поповой могут нынешняя замглавы Ирина Брагина, президент национального проекта «Здоровье нации» Дмитрий Еделев, а также врач и шоумен Александр Мясников.

Из всех названных возможных кандидатов на пост главы ведомства, прямо об этих слухах высказался пока лишь Александр Мясников. По словам Мясникова, такое предложение пока ему не поступало, и он решился бы на этот шаг только «по приговору народного суда».

«Это только так кажется, что займешь должность и можешь все сделать правильно. На самом деле это долгий процесс перестройки системы. И практически всегда взгляд снизу кардинально меняется, как только ты попадаешь наверх», – пояснил врач. Намекнув, что против «приговора народного суда» – предложения откуда-то совсем сверху – не очень-то и возражает.

Ирина Брагина в силу своего статуса и ведомственной субординации вряд ли может высказываться о своих перспективах занять кресло своего непосредственного руководителя. Отметим, что вероятная замена Поповой на Брагину стала бы не более чем чисто декоративной мерой.

Роспотребнадзор всегда возглавляли врачи-профессионалы серьезного уровня. Сейчас это Анна Попова, врач высокой квалификации, с огромным опытом работы «в поле». До нее был Геннадий Онищенко, обладающий близкими навыками и качествами. При этом Брагина считается протеже Онищенко, а потому не самым лояльным замом Поповой.

Из всех озвученных претендентов на пост главы Роспотребнадзора больше всего вопросов вызывает фигура Дмитрия Еделева. Говорят, его кандидатура удобна главам крупнейших городов, которые с начала пандемии находится на передовом рубеже борьбы с коронавирусом. В столицах действительно делают много для борьбы с эпидемией. Однако если Еделев будет распускать слухи об удобстве своей кандидатуры кому-либо, то эта информация может сыграть против него самого.

Медицинский турист

Сейчас весьма интересно наблюдать, как в СМИ разворачивается информационная кампания, в ходе которой 47-летнего Дмитрия Еделева представляют как выдающегося врача, диетолога и гения администрирования. На первый взгляд его биография и правда выглядит впечатляюще. Количество дипломов об образовании, научных титулов, мест работы и список регалий настолько велик, что не умещается на одной странице, и не понятно, как все это можно уместить в биографию отдельно взятого 47-летнего человека.

Но если внимательно присмотреться к этим биографическим записям г-на Еделева, то становится понятно, что мы имеем дело с искусственно раздутым средствами PR мыльным пузырем.

Например, Дмитрий Еделев является действительным членом общественной организации «Российская академия естественных наук». Тут самое время напомнить, что РАЕН – это общественная организация, членство в которой получают, кажется, за что угодно, но только не за академические достижения, а ее членами зачастую становятся люди, далекие от науки, не имеющие должного образования и признанных научных работ. С некоторыми оговорками любой желающий может «купить» себе членство в РАЕН.

У Еделева есть сразу две докторские степени, при этом в открытом доступе нет каких-либо научных работ. Проверить их наличие можно с помощью международной базы научных публикаций PubMed – нужно ввести в поиск его фамилию. Поскольку в базу вносятся все когда-либо выходившие публикации, поисковая выдача покажет вам количество и источник публикации. В результате нашего поиска мы обнаружили, что за все время этот ученый опубликовал всего 2 работы от 2006 года. Обе работы опубликованы в журнале с низким фактором цитирования – он находится только на 182 месте среди российских медицинских журналов, согласно данным базы данных РИНЦ. Согласно требованиям ВАК даже к кандидатским диссертациям необходимо иметь минимум 3 публикации в рецензируемых журналах. В общем, типичный резидент РАЕН.

Но дело даже не в этом. Достаточно посмотреть на реальный медицинский опыт Еделева, которого сегодня СМИ подсовывают нам как выдающегося медика, чтобы понять: если в Читинской медицинской академии, которую Еделев окончил, его и научили кого-то от чего-то лечить, то этим умением он так и не воспользовался.

Получив профессию хирурга, молодые врачи обычно идут за практикой, в больницы и военные госпитали. Еделев же, став дипломированным хирургом, пошел работать… в объединение «Пятигорсккурорт» на должность замглавного врача, фактически администратором. Да и там надолго не задержался.

Через три года он стал ректором Кавминводского института сервиса – Пятигорского филиала Южно-Российского госуниверситета экономики и сервиса. Одновременно молодой ректор получил степень доктора медицинских наук и стал академиком Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Затем, судя по всему именно он выступил соучредителем ООО "Минеральные воды Пятигорска".

Тут надо пояснить, что Дмитрий Еделев родился в Таджикистане в семье полковника ФСБ Аркадия Еделева, позже занимавшего пост заместителя министра внутренних дел РФ (до 2010 года). Высшее образование получил в Забайкалье, а уж на Ставрополье начал самостоятельную административную и бизнес-карьеру. Таким образом, к правопорядку и безопасности он имеет, скажем так, наследственное отношение. Это, к слову, очень важный момент в судьбе чисто номинального врача Еделева.

В 2009 году Дмитрий Еделев стал ректором Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП).

Криминальные университеты

В 2012 году Дмитрий Еделев оказался в центре коррупционного скандала. Против ректора возбудили уголовное дело. Он обвинялся по п. «б» ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 163 (вымогательство в особо крупном размере) УК.

Ректор подозревался в том, что обложил данью арендаторов буфетов и столовых МГУПП: они были вынуждены выплачивать по 1,1 млн. рублей ежемесячно, чтобы вести бизнес. Директор комбината питания – арендатор помещений – заявил, что руководители вуза угрожали ему компроматом.

В ходе расследования вскрылись и другие интересные факты. Из бюджета университету были выделены деньги на переоборудование 16 объектов комбината питания МГУПП.

Во время обыска, который прошёл в квартире Дмитрия Еделева в рамках следствия, были обнаружены документы на две фирмы-однодневки, через которые, судя по всему, и были обналичены эти средства.

Омоновцам тогда пришлось выламывать дверь. Ворвавшись в квартиру, сотрудники спецподразделения в ходе обыска обнаружили кроме документов ещё 5 млн. рублей, золотой слиток, оружие и незаполненные бланки дипломов с печатями, которые являются документами строгой отчетности и должны храниться в канцелярии вуза. У следствия возникла версия о том, что пустые бланки с печатями предназначались для незаконного оформления дипломов о высшем образовании.

Но похоже, сработали старые отцовские связи. Еделева вывели из-под удара, и ему удалось избежать обвинительного приговора.

Неоднозначная наследственность

Дмитрий Еделев вообще многим обязан своему отцу. Бывший замминистра внутренних дел по кличке «бульдозер» и сам имел славу дельца, и его имя называют, когда вспоминают истории, связанные с теневым бизнесом. С 1998 по 2000 Аркадий Еделев был руководителем службы на Кавказских Минеральных водах УФСБ РФ по Ставропольскому краю, а с 2001 по 2003 – начальником оперативно-координационного УФСБ России по Северному Кавказу. Говоря проще, обладал неограниченными полномочиями в регионе.

Не отсюда ли карьерные успехи его сына на Ставрополье? Апофеозом еделевского всемогущества стало избрание его сына Дмитрия спикером Ставропольской краевой думы в апреле 2008 года. Всю операцию координировал лично Аркадий Еделев.

Как писали СМИ: «Сделав сына спикером, Еделев попытался окончательно подчинить себе Ставрополье: богатому региону требовалась сильная рука. Следующим шагом должно было стать продвижение Еделева-младшего в губернаторы: по крайней мере, генерал говорил об этом открыто. Он уже начал жестко прибирать к рукам глав городов и районов, диктуя им свою политику, выстраивать через сына и силовиков депутатский корпус, предпринимателей.»

Все карты смешались с приходом нового губернатора Валерия Гаевского, которого совершенно не устраивал подобный сценарий. Еделев-младший не продержался в своем кресле и полугода: его дружно низвергли со спикеров в октябре 2008-го с формулировкой «неэффективный управленец», обвинив до кучи в нецелевом использовании 40 бюджетных миллионов рублей. Защитить сына не смог даже его влиятельный отец – проколы и огрехи Дмитрия были слишком уж очевидны.

Тогда-то генерал и поспособствовал переводу своего отпрыска в Москву

Врач-номинал

И вот теперь, когда в СМИ нам рассказывают о том, что Еделев это не только ценный мех, простите, это не только выдающийся врач, но и супер-управленец, возникают сомнения по обоим пунктам. Управленческие успехи, получается, это неэффективность даже по меркам регионального отделения «Единой России», а также уголовные дела при управлении пищевым ВУЗом? Сомнительный послужной список.

Что касается врачебной практики, то тут достижения выглядят еще менее убедительными. Трудовой путь свидетельствует о том, что как доктор Еделев мог практиковать лишь в обеденный перерыв, будучи парламентарием, клерком, бизнесменом и ректором немедицинского учебного заведения.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что практиковать он (после столь бурной и разнообразной деятельности) все же начал. Например, в частной клинике «Арбат» позиционирует себя в качестве хирурга и ведет прием, стоимостью 5 тыс. рублей за консультацию. Отмечает, что имеет высшую категорию и опыт 30 лет. Будто с 17 лет не по краевым парламентам и курортным учреждениям заседал.

Сейчас Еделев позиционирует себя в качестве доктора медицинских наук и доктора экономических наук, при этом профиль его работ широк: он называет себя врачом-диетологом, врачом-онкологом, врачом-инфекционистом, а в ряде случаев – «доктором бизнес-наук».

И вот, когда пациенты клиники «Арбат» отдают пять тысяч за консультацию этого выдающегося хирурга по совместительству, они руководствуются своими соображениями, и, как бы там ни было, делают свой осознанные выбор. Не важно, в силу плохой или неверной информированности, или, руководствуясь какими-то своими резонами. Но когда г-на Еделева навязывают нам, населению России, как возможного будущего руководителя Роспотребнадзора, это должно пугать не меньше самой пандемии.

Сомнительный управленец и ученый без каких-либо серьезных академических достижений, возможно тихо отсидел на высокой должности благополучные несколько лет, без существенного ущерба для курируемого направления. Но в критической ситуации, в которой все мы оказались сегодня, во главе Роспотребнадзора хотелось бы увидеть более убедительного деятеля – хорошего врача и эффективного администратора без фейковых регалий и титулов и, желательно, без серых и даже откровенно темных пятен в биографии.