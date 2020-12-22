«Ростелеком» завершил программу по устранению цифрового неравенства в Мордовии

«Ростелеком» завершил федеральную программу «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) в Республике Мордовия. Всего по проекту построено более 2,3 тысячи км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Возможность бесплатно выходить в сеть во всех муниципальных районах республики получили жители 202 сёл, в которых проживают от 250 до 500 человек. В каждом из населенных пунктов установлена опора и смонтирована точка Wi-Fi-доступа с покрытием в радиусе до 100 метров на открытой местности и со скоростью не менее 10 Мбит/с.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Благодаря проекту УЦН сельчане могут наравне с горожанами пользоваться порталом госуслуг, записываться к врачу, оплачивать счета онлайн, использовать образовательные интернет-ресурсы, общаться с родными и друзьями в мессенджерах и социальных сетях. К новой инфраструктуре связи легко подключиться социальным и коммерческим организациям».

В декабре бесплатный беспроводной доступ в сеть получили жители 14 сёл из четырех районов республики – Темниковского, Кочкуровского, Теньгушевского и Кадошкинского. Для подключения последних точек УЦН построено около 100 км оптики.

Игорь Вольфсон, министр информатизации и связи Республики Мордовия:

«Очень важно, что по проекту “Устранение цифрового неравенства” коммуникации дошли до самых отдаленных населенных пунктов. Сейчас программа получила новое развитие: в закон о связи внесены изменения, предусматривающие расширение перечня поселений, в которых устанавливаются точки доступа. В проект включены деревни, в которых живут от 100 человек».

Всего с начала года сельчане воспользовались точками Wi-Fi более 320 тысяч раз, провели в сети около 2 200 часов и израсходовали 70 терабайт трафика.

Подробную информацию об услуге можно узнать на сайте компании в разделе «Wi-Fi в сельской местности» и по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.