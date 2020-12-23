Народные приметы на 24 декабря подскажут, грядут ли морозы

Народные приметы на 24 декабря помогут определить, имеются ли предвестники того, что в ближайшее время установится морозная погода.

Несколько столетий назад люди верили, что о скором наступлении морозной погоды в двадцать четвертый день первого месяца зимы может свидетельствовать наличие отсветов по бокам от солнца.

Если же в этот день солнечные лучи тянутся вверх, в скором времени будет иметь место стужа, в том случае, если они направлены вниз, скоро будет наблюдаться метель.

Также о приближающейся метели 21 декабря могут сигнализировать вороны, которые в вечернее время очень долго усаживаются на ночлег.