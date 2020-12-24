Народные приметы на 25 декабря подскажут, какая погода будет 1 января

Народные приметы на 25 декабря помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться 1 января.

Несколько столетий назад люди не сомневались в достоверности поверья метеорологической направленности, которое гласит, что погодная обстановка, имеющая место в двадцать пятый день первого месяца зимы, идентична той метеоситуации, которая будет наблюдаться в первый день января.

Если утром 25 декабря небо затянуто тучами, народные приметы советуют готовиться к раннему приходу зимы.

Также народные приметы на 25 декабря гласят, что направление ветра, которое имеет место в этот день, сохранится до конца зимы.