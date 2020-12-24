Гороскоп на 2021 год: Тельцы смогут заработать на своих увлечениях, успехов во всех начинаниях добьются Девы, а Козероги обретут новые знания и опыт

Овен

Если в финансовой сфере у Овнов все будет хорошо – стабильно и без неприятностей, то на любовном фронте вас ждут серьезные изменения, обещают звезды. Одинокими Овнами станут чаще интересоваться представители противоположного пола, а Овны в отношениях смогут их укрепить и подняться со своим избранником на новый уровень взаимопонимания. Пики, когда вами будут интересоваться больше всего, приходятся на конец зимы – начало весны и конец лета – начало осени.

Телец

Предстоящий год Быка будет особенно успешным для Тельцов, которые смогут увеличить состояние, используя свои хобби и увлечения, не связанные с основным родом деятельности. Звезды также уверены, что Тельцам окажется под силу открыть новое дело, либо же добиться повышения на уже имеющейся работе. В личной жизни Тельцов все будет тихо и спокойно ровно в той степени, в которой вам будет сопутствовать успех в делах. Не стоит переживать на этот счет, так как любовь сама вас найдет в подходящий момент.

Близнецы

В новом году с наступлением осени для Близнецов начинается рисковая пора, поэтому не стоит давать или брать в долг денежные средства, с другой стороны – это время отлично подойдет для путешествий. Целый год вам предстоит следить за своим здоровьем, поскольку вы вступили в не самый лучший отрезок вашей жизни, предупреждают звезды. Однако все не так мрачно, как кажется – в начале года и летом можно будет себя побаловать дорогими или даже роскошными подарками.

Рак

Раки могут отдалиться от своей половинки в конце зимы – начале весны нового года, но помогая родным вы вернете расположение дорогого для вас человека. Помимо помощи близким следует также оказывать содействие и другим людям – друзьям, знакомым и даже незнакомцам. Это, уверяют звезды, поможет привлечь на вашу сторону удачу. Нельзя ни с кем делиться своими задумками, планами и идеями, иначе ничего из этого не удастся реализовать.

Лев

Настойчивость должна стать словом года для Львов, которым звезды строго не рекомендуют бросать проекты на полпути к финишу. Позитивный настрой поможет преодолеть даже самые трудные преграды и решить самые сложные задачи, поэтому начинать мыслить в оптимистическом ключе нужно с первых дней нового года. В финансовой и инвестиционной сферах вас могут обмануть, поэтому изучайте условия сделки по несколько раз, внимательно перечитывая уже, казалось бы, выученный наизусть текст.

Дева

Рост сразу во всех сферах жизни предсказывают звезды представителям знака Девы, которые вскоре начнут один из самых продуктивных годов своего существования. Чтобы не сбиться с выбранного пути, следует проявлять осторожность и предусмотрительность, поскольку год хоть и продуктивный, но это не будет легкая прогулка. Март, период августа-сентября и конец года Быка будут самыми яркими отрезками для Дев, которых ждет успех в любви и на работе.

Весы

Улучшения в жизни представителей знака Весы должны начаться с их дома, который следует держать в чистоте, говорят звезды. Также следует научиться «переключаться» – каждой задаче, делу, развлечениям и отдыху отводите определенное время, не занимаясь только чем-то одним. Любовные и романтические моменты возможны, но для этого предстоит приложить определенные усилия, ведь под лежачий камень, как известно, вода не течет.

Скорпион

Сложный год наступает для Скорпионов, у которых может появиться много врагов. Хорошо, что эти люди покажут свое негативное отношение сразу и вам не придется их выявлять. В остальном вас ждет масса встреч и знакомств, и подавляющее большинство ваших новых знакомых будут отличными людьми. Впрочем, неприятностей также будет хватать, поэтому следует запастись терпением, чтобы находить выход и сложных ситуаций.

Стрелец

Вера в собственные силы и четко составленный план действий помогут Стрельцам справиться с неудачами, провалами и банальным невезением. Нельзя перенимать негатив других людей, сохраняйте позитивный образ мыслей и приверженность своим взглядам и идеалам. Год может стать успешным и продуктивным, если вы не станете менять планы в последний момент в угоду легкой, быстрой, но мелкой прибыли. Новые проблемы будут появляться из-за хаоса в момент принятия решений.

Козерог

Связанные с наукой Козероги получат массу новых знаний и опыта в год Быка, уверяют звезды, которые, впрочем, предостерегают вас от совершения путешествий, переездов и других поездок ближе к концу года. Начиная с осени не следует далеко отлучаться от дома или надолго расставаться с родными и близкими вам людьми, которые обеспечат не только вашу поддержку, но и помогут в самые сложные моменты.

Водолей

Примерно с апреля по конец лета нового года Водолеев ждет сложный период, в котором вам предстоит бороться не столько с внешними факторами, сколько с желанием потратиться на дорогостоящие покупки, не рекомендуемые к совершению звездами. Начало (до середины весны) и конец года (начиная с осени) станут для вас самыми яркими, веселыми, удачными и продуктивными отрезками года Быка. Достичь успехов в это время вам помогут искренность и собранность.

Рыбы

Физическая активность и неуемное желание создать нечто новое и запоминающееся помогут Рыбам добиться успехов в новом году, уверены звезды. Первый квартал будет богат на моменты и события, сила которых сможет потрясти вас до основания, поэтому укрепите свой разум и психику. Ближе к концу года у вас откроется второе дыхание, и вы сможете в режиме спринтера преодолеть марафонскую дистанцию. Для спурта потребуется много сил, поэтому выделяйте для отдыха достаточно времени.