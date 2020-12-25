Народные приметы на 26 декабря подскажут, какая погода будет в январе

Народные приметы на 26 декабря помогут определить, какая погодная обстановка будет характерной для января.

Несколько столетий назад, когда о прогнозе погоды никто ничего не знал, высокоточное оборудование для определения предстоящих метеорологических изменений отсутствовало даже в виде самой смелой идеи отчаянных изобретателей. Для того, чтобы хотя бы примерно узнать, какая погодная ситуация будет иметь место в ближайшее время, люди ориентировались на разного рода поверья.

Одно из указанных поверий гласит, что метеорологическая обстановка, наблюдающаяся в двадцать шестой день первого месяца зимы, абсолютно идентична той, которая установится в январе.

Также стоит упомянуть, что с конца декабря увеличивается световой день.