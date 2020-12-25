ВТБ за год обучил свыше 50 тысяч предпринимателей

Количество предпринимателей, прошедших в 2020 году обучение на специальном портале ВТБ для бизнеса «Ближе к делу», выросло в 20 раз. Пользователями курсов и вебинаров информационно-обучающей платформы ВТБ стали свыше 50 тысяч человек. Среднемесячное число посетителей сайта за последние полгода увеличилось в 10 раз, до 35 тысяч человек.

По статистике ВТБ, самыми активными пользователями платформы «Ближе к делу» стали владельцы и руководители компаний среднего и малого бизнеса из сфер услуг, торговли, информационных технологий, производства и строительства. 40% всех просматриваемых материалов стали разделы «Курсы и вебинары». С января по декабрь число предпринимателей, желающих пройти обучение по материалам платформы, выросло в 20 раз и превысило 50 тысяч человек. Около 10% просмотров на портале приходится на актуальные новости бизнес-среды и полезные публикации в разделе «Статьи». За отчетный период число подписчиков на еженедельный дайджест от ВТБ с новостями бизнеса превысило 30 тысяч.

В период пандемии и перехода в онлайн наибольшее внимание предприниматели стали уделять темам эффективности управления временем, бизнес-планированию и формированию маркетингового плана, работы в интернете и подбора сотрудников. Кроме того, аудитория портала «Ближе к делу» интересовалась регистрацией ИП, цифровыми партнерскими каналами и способами расширения клиентской базы.

За 2020 год платформа для бизнеса «Ближе к делу» существенно расширила свои территориальные границы. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-5 по количеству пользователей портала ВТБ входят Краснодарский край, Новосибирская область и Республика Татарстан. За рубежом информационные и обучающие материалы платформы стали популярны у пользователей Японии, Канады и США, Казахстана, Украины и Беларуси.

«Платформа ВТБ «Ближе к делу» создана специально для поддержки предпринимателей и руководителей бизнеса. Мы запустили этот ресурс еще три года назад, но в 2020 году, учитывая возрастающую потребность в дистанционных форматах обучения, решили существенно его обновить. Мы предложили малому и среднему бизнесу широкий набор курсов, бизнес-кейсов, вебинаров, экспертных статей и свободный доступ к электронной библиотеке. В среднем ежемесячное число пользователей портала за последние полгода увеличилось в 10 раз, до 35 тысяч человек. Такая активность предпринимателей подтверждает, что платформа «Ближе к делу» может выполнять роль серьезного помощника и бизнес-ментора как для начинающих, так и более опытных предпринимателей», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

Сегодня информационно-обучающая платформа «Ближе к делу» предлагает бизнесу более 30 бесплатных курсов и записей вебинаров по маркетингу, продажам, управлению, финансам, праву и другим темам от профессионалов рынка. Кроме того, на сайте размещаются новости, статьи экспертов с практическими рекомендациями по вопросам развития бизнеса, а также интервью с предпринимателями и другой актуальный контент. Пользователи могут подписаться на рассылку и еженедельно получать на почту подборку материалов портала, а также анонсы предстоящих вебинаров и онлайн-конференций.



