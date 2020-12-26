Народные приметы на 27 декабря подскажут, какая погода будет в феврале

Народные приметы на 27 декабря помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться в феврале.

Несколько столетий назад в народной среде прочно укрепилось поверье метеорологической направленности, гласящее, что погодная обстановка, имеющаяся место в двадцать седьмой день первого месяца зимы, абсолютно идентична той ситуации в окружающей среде, которая будет наблюдаться в течение февраля.

Также народные приметы гласят, что теплую погоду в этот день следует воспринимать в качестве сигнала о том, что предстоящее лето будет очень жарким.

Если же 27 декабря не совпадают направление ветра и направление движения облаков, в ближайшие дни будет иметь место снегопад.