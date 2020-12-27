Народные приметы на 28 декабря подскажут, какая погода установится в марте

Народные приметы на 28 декабря подскажут, какая погоду в марте сулят подсказки, имеющиеся в окружающей среде.

Несколько веков назад люди верили примете, согласно которой метеорологическая обстановка, наблюдающаяся в двадцать восьмой день первого месяца зимы, абсолютно идентична той погодной ситуации, которая будет иметь место в течение марта.

Также несколько столетий назад было принято считать, что красный восход 28 декабря является предвестником того, что в скором времени ударят сильные морозы.

Если же в этот день солнце садится в тучи, следует готовиться к сильным снегопадам.