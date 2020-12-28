Народные приметы на 29 декабря подскажут, какая погода будет в апреле

Народные приметы на 29 декабря помогут определить, какая метеорологическая о6бстановка будет иметь место на протяжении апреля.

Несколько столетий назад, когда прогноз погоды представлял собой исключительно примету предварительной достоверности, существовало поверье, гласящее, что теплая погода в двадцать девятый день первого месяца зимы предвещает солнечный апрель с комфортной температурой воздуха, а холодная погода в этот день сигнализирует о холодном втором месяце весны.

Если же в этот день наблюдается иней, в середине января будет достаточно тепло.

Кроме того, народные поверья гласят, что сильный мороз 29 декабря является предвестником того, что оставшаяся часть зимы будет очень холодной.