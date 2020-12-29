Комиссия по инвестиционным конкурсам Мордовии провела заседание

Комиссия по инвестиционным конкурсам при министерстве экономики, торговли и предпринимательства Мордовии провела заседание.

По итогам указанного заседания были поддержаны инвестиционные проекты, претендующие на заключение дополнительных соглашений к действующим соглашениям об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) с резидентами ТОСЭР «Рузаевка» по инвестиционным проектам: ООО «РузФудс» «Производство пищевых и косметических продуктов» и ООО «УФ ТЕХНОЛОГИИ» «Создание и развитие производства медико-профилактических и санитарно-гигиенических приборов на основе УФ-излучения».

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru